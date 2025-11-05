La lista dei siti porno con la verifica dell'età è stata cambiata | il giallo nascosto nel sito di Agcom
All’insaputa di molti, Agcom ha corretto la lista dei siti pornografici che dal 12 novembre saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età. L’elenco, inizialmente composto da 48 indirizzi, è stato ridotto a 45. La nuova versione non ha però “salvato” alcun sito dal provvedimento, ma ha semplicemente eliminato alcuni evidenti errori e i metadati visibili presenti nel primo documento ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Un viaggio poetico tra le vette che, sotto la neve, sembrano appartenere a un altro tempo o a un sogno. Montagne simbolo di un Paese, molte delle quali sono state incluse nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sono quelle che regalano i 10 pa - facebook.com Vai su Facebook
Onlyfans e Pornhub tra i siti della lista Agcom: dal 12 novembre per accedere bisognerà dimostrare di essere maggiorenni - X Vai su X
La lista dei siti porno con la verifica dell’età è stata cambiata: il giallo nascosto nel sito di Agcom - All’insaputa di molti, Agcom ha corretto la lista dei siti pornografici che dal 12 novembre saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età ... fanpage.it scrive
48 siti porno non saranno più “liberamente” accessibili in Italia, servirà dimostrare di avere 18 anni - Dal 12 novembre entrerà in vigore un sistema di verifica dell’età per accedere ai siti porno, una misura che coinvolge 48 servizi tra i più noti, con l’obiettivo di limitare l’accesso dei minori ... Come scrive wired.it
Siti porno, verifica dell'età obbligatoria dal 12 novembre per 48 piattaforme: da OnlyFans a Youporn, cosa cambia - Dal 12 novembre 2025 in Italia finirà l’era dell’accesso libero ai siti porno, che finora permetteva a chiunque di entrare dichiarando semplicemente di essere maggiorenne, ... Segnala leggo.it