La lista dei siti porno con la verifica dell'età è stata cambiata | il giallo nascosto nel sito di Agcom

All’insaputa di molti, Agcom ha corretto la lista dei siti pornografici che dal 12 novembre saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età. L’elenco, inizialmente composto da 48 indirizzi, è stato ridotto a 45. La nuova versione non ha però “salvato” alcun sito dal provvedimento, ma ha semplicemente eliminato alcuni evidenti errori e i metadati visibili presenti nel primo documento ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

