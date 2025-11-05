La lezione di Tommaso Marini | Smalto e orecchini? Le parole possono ferire

Ancona, 5 novembre 2025 – Tommaso Marini, venticinquenne fiorettista anconetano cresciuto tra Ancona e Jesi, campione del mondo a squadre, è stato premiato lunedì scorso a Roma con i suoi compagni azzurri con il Collare d’oro. Il terzo riconoscimento del genere per lo schermitore, che insegue anche il sogno di diventare attore. Durante la cerimonia, però, gli è stata chiesta una cosa fuori contesto che non gli è affatto piaciuta: una spiegazione (l’ennesima) del suo orecchino e delle sue unghie smaltate. Lui lì per lì ha glissato. Poi, sui social, è sbottato: “Medioevo”. Tommaso Marini, partiamo dalla fine, dal Collare d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Tommaso Marini: “Smalto e orecchini? Le parole possono ferire”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il primo vero “fettucciato” di Tommaso.. Oggi non gli ho rialzato la moto. Perché la lezione più importante non è andare forte, ma non aspettare che qualcuno ti rialzi quando cadi. Questo sport insegna carattere, non solo gas. #SterrareèUmano #ScuolaDiVita # - facebook.com Vai su Facebook

Domani mattina a Torino per inaugurare i corsi di Giurisprudenza con una lezione su diritto e fiducia; poi nel pomeriggio a Milano per presentare #criticadellaragionebellica. I #cattivisti potranno rendere il mondo un deserto, ma non avranno la nostra anima. @ - X Vai su X

La lezione di Tommaso Marini: “Smalto e orecchini? Le parole possono ferire” - Il campione di fioretto e la domanda fuori tema durante la cerimonia del Collare d’oro. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Lo schermitore Tommaso Marini in risposta a un giornalista che gli chiede del suo smalto: «Domande da Medioevo» - Il fiorettista dedica una story Instagram alla questione «unghie laccate», sottolineata da un giornalista alla consegna dei Collari d’Oro. Scrive vanityfair.it

Il giornalista a Tommaso Marini: «Smalto e orecchini sono la tua forza?», lo sciabolatore: «Contesto sbagliato, parliamo del team» - E sui social commenta: «Non ho capito il nesso tra il nostro oro di squadra e le mie unghie» con l'hashtag #medioevo ... Si legge su msn.com