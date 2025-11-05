La leggerezza senza tempo de Il barbiere di Siviglia in scena al Teatro Galli

Con Il barbiere di Siviglia in scena venerdì 7 novembre (ore 20:00) - replica domenica 9 (ore 15:30) – il Teatro Galli continua il viaggio nell’universo comico rossiniano avviato gli scorsi anni e proponendo per questa stagione il suo titolo più celebre in un allestimento del Maggio Musicale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

