La leggenda della musica in piazza dei Cavalieri | i Deep Purple ospiti di ' Summer Knights 2026'
I leggendari Deep Purple hanno annunciato le date del loro prossimo tour estivo. Tra queste spiccano due concerti in Italia, paese da sempre amato dalla rock band inglese: il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 a Pisa in piazza dei Cavalieri per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
