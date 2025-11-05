La legge regionale che permette di usare l’edilizia pubblica per gli affitti brevi

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna voterà una legge che permetterà ai Comuni di utilizzare gli alloggi pubblici per aumentare l’offerta turistica e trasformarli, temporaneamente, in affitti brevi destinati ai turisti.Il progetto di legge, scrive la Dire, è stato illustrato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

legge regionale permette usareLa legge regionale che permette di usare l’edilizia pubblica per gli affitti brevi - Romagna voterà una legge che permetterà ai Comuni di utilizzare gli alloggi pubblici per aumentare l’offerta turistica e trasformarli, temporaneamente, ... Si legge su bolognatoday.it

legge regionale permette usareLegge elettorale in Campania: cosa cambia per le regionali del 2025 - Le elezioni regionali in Campania si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025, come già stabilito dal calendario. Secondo infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Regionale Permette Usare