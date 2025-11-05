La Lega vuole meno barbieri e parrucchieri | A Palermo un 20-30% di abusivi questo è il vero problema

La Lega vuole introdurre “un limite al rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere". Così si legge nell'articolo 1 della proposta di legge presentata dal partito nello scorso maggio alla Camera che però deve ancora iniziare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

