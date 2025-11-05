La Juve tiene in nuovi acquisti in panchina e Tuttosport si interroga | Altra estate buttata via?

“I primi segnali della cura Spalletti sono incoraggianti e danno la sensazione di una gestione tecnica più seria”. Scrive così oggi Guido Vaciago su Tuttosport dopo il pareggio della Juve contro lo Sporting. Un pareggio che complica ancora di più il cammino Champions dei bianconeri. “Non arrivare nemmeno ai playoff sarebbe gravissimo sotto il profilo economico e umiliante sotto il profilo tecnico (fuori dai primi 24 posti), ma qualificarsi non è ancora una missione impossibile. Anche se, ancora una volta, e iniziano a essere tante, salta agli occhi lo scarso impatto della campagna acquisti estiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

