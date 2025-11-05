La Juve tiene in nuovi acquisti in panchina e Tuttosport si interroga | Altra estate buttata via?

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I primi  segnali della cura Spalletti  sono incoraggianti e  danno la sensazione di una  gestione tecnica più seria”.  Scrive così oggi Guido Vaciago su Tuttosport dopo il pareggio della Juve contro lo Sporting. Un pareggio che complica ancora di più il cammino Champions dei bianconeri. “Non arrivare nemmeno ai playoff sarebbe gravissimo sotto il profilo economico e umiliante sotto il profilo tecnico (fuori dai primi 24 posti), ma qualificarsi non è ancora una missione impossibile. Anche se, ancora una volta, e iniziano a essere tante, salta agli occhi lo scarso impatto della campagna acquisti estiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la juve tiene in nuovi acquisti in panchina e tuttosport si interroga altra estate buttata via

© Ilnapolista.it - La Juve tiene in nuovi acquisti in panchina e Tuttosport si interroga: Altra estate buttata via?

Contenuti che potrebbero interessarti

juve tiene nuovi acquistiLa Juve tiene in nuovi acquisti in panchina e Tuttosport si interroga: Altra estate buttata via? - C’è tempo perché i nuovi dimostrino di valere la Juve, ma oggi, si fa strada il timore che il club abbia gettato via un’altra estate ... Lo riporta ilnapolista.it

juve tiene nuovi acquistiJuventus a Madrid senza nuovi acquisti in campo? Tudor può bocciare 'definitivamente' il mercato - Juventus confermano l'idea del tecnico: nessuno dei nuovi giocatori potrebbe giocare. ilbianconero.com scrive

Juventus, come cambierebbe il mercato con Spalletti allenatore: ruoli e caratteristiche dei nuovi acquisti - Il possibile arrivo di Spalletti come nuovo allenatore della Juventus trasformerebbe il mercato, già a gennaio. Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Tiene Nuovi Acquisti