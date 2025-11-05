La grande mostra dedicata a Steve McCurry a Palazzo Pigorini

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Steve McCurry non è soltanto uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, pluripremiato con il prestigioso World Press Photo Award – spesso considerato il “Premio Nobel” della fotografia –, ma continua ad essere un punto di riferimento per un vastissimo pubblico, specialmente tra i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La grande mostra dedicata a Steve McCurry a Palazzo Pigorini - Steve McCurry non è soltanto uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, pluripremiato con il prestigioso World Press Photo Award – spesso considerato il “Premio Nobel” della fotografia ... Secondo parmatoday.it

grande mostra dedicata steveNews from the Near Future, a Torino la grande mostra collettiva di arte contemporanea - In occasione del trentesimo anniversario della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo aprirà al pubblico News from the Near Future, una grande mostra collettiva che celebra tre decadi di impegno nella pro ... Si legge su vanityfair.it

'Pertini. L'arte della democrazia', grande mostra all'M9 - Dipinti di artisti come Guttuso, Giorgio Morandi, Emilio Vedova e Mario Sironi affiancati da documenti, fotografie, filmati e materiali inediti racconteranno l'intreccio profondo tra la biografia ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Mostra Dedicata Steve