Ha 28 anni, è un’artista e illustratrice con committenze tra le più prestigiose del mondo, The New Yorker, Washington Post, Bbc, Apple, Spotify, Tate Modern, e da ieri è la nuova First Lady della città più osservata del pianeta. Si chiama Rama Duwaji, moglie del neo-sindaco Zohran Mamdani, 34 anni, primo musulmano e primo sudasiatico a guidare New York. La loro elezione racconta molto più di una vittoria politica: è un salto quantico nella storia della classe dirigente americana, un passaggio di testimone che segna una svolta culturale profonda. Nata a Houston nel 1997 da una famiglia siriana di Damasco, Rama cresce tra Stati Uniti e Golfo Persico, studia arte tra il Qatar e la Virginia, e arriva a New York per completare un master alla School of Visual Arts. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Grande Mela di Rama (e di Zohran, ovviamente). Il ritratto di Arditti

