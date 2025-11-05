La giunta regionale ha avviato l' iter per il suo ampliamento da sei a otto assessori La spesa resterà invariata

ANCONA – Francesco Acquaroli e la sua giunta hanno avviato ufficialmente l’iter per l’ampliamento della squadra di lavoro da sei a otto componenti. Un provvedimento annunciato sin dalla campagna elettorale, vista la nuova legge nazionale vigente in materia e che non comporterà un euro in più di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

PD Calabria su nuova Giunta regionale: "chi parte male, finisce male". "Si è assistito - si aggiunge nel comunicato - ad uno spettacolo indecente, senza alcuna visione di governo. Abbiamo visto ore di riunioni, nomi che entravano ed uscivano e tanta brama di - facebook.com Vai su Facebook

Giunta regionale, il governatore Acquaroli avvia l'iter per arrivare ad 8 assessori (ora sono sei) - Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli (foto) ha annunciato ieri di aver avviato l’iter per l’ampliamento della squa squadra di governo. Si legge su corriereadriatico.it

Giunta Marche avvia iter per passare da sei a otto assessori - La giunta regionale delle Marche di centrodestra, guidata dal presidente Francesco Acquaroli, ha avviato l'iter per modificare lo Statuto regionale, al fine di portare la giunta da sei a otto assessor ... ansa.it scrive

Marche, Giunta avvia iter per ampliare squadra di Governo - Nella seduta di Giunta di lunedì è stato avviato l’iter per modificare lo Statuto regionale e adeguarlo a quanto disposto dalla legge nazionale 8 agosto 2025, ... Segnala msn.com