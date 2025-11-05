La gente comincerà a lasciare New York fuggiranno dal regime comunista di Mamdani

Non l'ha presa bene Trump. L'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York non gli va giù e profetizza uno scenario a dir poco fosco per la Grande Mela, la città in cui è nato. "Miami diventerà presto il rifugio di quelli che scapperanno dal comunismo di New York", ha detto il presidente parlando all'American Business Forum di Miami. Ieri sera a New York abbiamo perso un po' di sovranità, ma ci rifaremo.". E prosegue: "Dopo i risultati della notte scorsa la scelta degli americani non potrebbe essere più chiara. Dobbiamo scegliere tra comunismo e buon senso". Ha giocato con i termini il tycoon, sfruttando il gioco di parole in inglese tra comunismo e common sense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

