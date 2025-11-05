La generosità dei dirigenti Kairat | ecco cosa hanno regalato a Marotta e Zanetti

Come di consueto prima della partita di Champions va in scena il tradizionale pranzo Uefa tra le delegazioni delle due squadre. Anche oggi a Milano la dirigenza nerazzurra ha pranzato con quella del Kairat Almaty. Presenti il presidente Giuseppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti. Piccola curiosità: i dirigenti del club kazako si sono presentati con delle buste piene di regali per i dirigenti nerazzurri. Sopratutto scatole di cioccolato del Kazakistan molto rinomato e pregiato. Il Kairat al pranzo UEFA: “Are are exciting? Of course!”. E intanto regalano ai dirigenti dell’ #Inter cioccolatini assortiti kazaki, una prelibatezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it