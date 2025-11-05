La Francia blocca Shein dopo le polemiche sulle bambole pedopornografiche L’azienda replica | Prendiamo atto dialoghiamo
Colpo di scena. Shein “prende atto” della decisione del governo del primo ministro francese, Sébastien Lecornu, di sospendere, oggi mercoledì 5 novembre, la sua piattaforma di vendita on-line in Francia intende “avviare” rapidamente un dialogo con le autorità d’Oltralpe: è quanto riferisce lo stesso colosso asiatico finito al centro di scandali e polemiche a ripetizione in Francia, a cominciare dalla vendita sul suo sito web di bambole sessuali a connotazione pedopornografica. Prodotti poi ritirati da Shein. “Prendiamo atto dell’annuncio fatto oggi dal governo. La sicurezza dei nostri clienti e l’integrità del nostro marketplace (luogo di vendita virtuale dove vengono messi in vendita prodotti da parte di terzi,ndr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
