La forza di una donna anticipazioni 6 novembre | la bugia di Piril getta benzina sul fuoco

Nella nuova puntata di La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.00, Piril rompe gli indugi e raggiunge Sarp in montagna: la scelta avrà delle conseguenze. Bahar e Sarp sotto lo stesso tetto stanno cercando di trovare un equilibrio, ma l'arrivo di Piril mette tutti in allarme. La nuova puntata di giovedì 6 novembre della dizi turca La forza di una donna mette al centro proprio questo triangolo e le sue conseguenze. La soap di Canale 5 - in onda tutti i pomeriggi alle 16.00, con appuntamento anticipato alle 14.30 il sabato - punta sulla tensione emotiva (mai così alta) con Piril pronta a riprendersi spazio nella vita del marito a qualsiasi costo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 6 novembre: la bugia di Piril getta benzina sul fuoco

