La Fisascat Cisl Arezzo aderisce alla mobilitazione per un contratto giusto e dignitoso
Arezzo, 5 novembre 2025 – La Fisascat Cis l Arezzo aderisce allo sciopero nazionale proclamato per domani, 6 novembre, dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che coinvolgerà le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private in tutta Italia. La protesta, che durerà per l’intero turno di lavoro (dalle 00:01 alle 24), nasce dal mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Dopo mesi di incontri, la trattativa si è arenata per la totale indisponibilità di Federfarma a riconoscere incrementi retributivi adeguati al costo della vita e soluzioni normative coerenti con le competenze e la professionalità del personale del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
