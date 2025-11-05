La fisarmonica al conservatorio Briccialdi | una settimana di eventi concerti e formazione
Il conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni dedica una settimana alla fisarmonica, con un ricco programma di concerti, lezioni-concerto, laboratori e seminari aperti gratuitamente al pubblico.Dal 7 al 14 novembre Terni diventa così il centro di una rassegna che celebra lo strumento in tutte le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
