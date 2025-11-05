La Fiorentina esonera Pioli Galloppa ad interim L’ex Milan dopo 5 anni ricomincia dalla B Viola cercasi tecnico Donadoni allo Spezia
Stefano Pioli (nella foto) non è più l’allenatore della Fiorentina. Lo ha comunicato ieri il club, ora in cerca del nuovo tecnico. La squadra è stata per il momento affidata ad interim all’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa. Il nuovo idillio fra Pioli e la Viola non è nemmeno cominciato dopo l’arrivo in estate, tanto velocemente si è consumato poi l’addio. La classifica parla chiaro e delinea un incubo del tutto inatteso, visti i 90 milioni spesi sul mercato: ultimo posto con quattro punti dopo dieci gare di A. Per il futuro la Fiorentina ha avuto contatti con Paolo Vanoli. Sull’allenatore (ancora sotto contratto col Torino) c’è anche il Genoa che deve scegliere il sostituto di Vieira. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
