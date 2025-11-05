Un mercoledì con la Coppa Marche di Prima Categoria che ha in programma la seconda giornata della seconda fase. Iniziata ieri con due partite, tra le quali in notturna quella tra Olimpia Marzocca e Le Torri Castelplanio (ha riposato il Borgo Minonna vincente all’andata proprio contro Le Torri in trasferta per 0-4) e che continua oggi. In campo per le nostre la Filottranese - che vuole riscattarsi dopo il ko di sabato in campionato sul campo della capolista del girone B Fc Osimo) a Porto Recanati contro l’ Adriatica (riposa la Real Cameranese ). Al campo supplementare Monaldi fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Filottranese cerca il riscatto contro l’Adriatica sul campo di Porto Recanati