PisaPontedera, 5 novembre 2025 - All’interno del festival “Libere dalla violenza” organizzato dalla Casa della Donna di Pisa, il 6 novembre alle 21 al Teatro Era di Pontedera è in programma lo spettacolo “La figlia femmina”, testo di Annick Emdin, co-regia di Silvia Lazzeri, con Irene Rametta e Maria Piscopo. Una seconda data è prevista il 21 novembre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina. Le luci sono curate da Gregory Mark Aguado Martin, produzione Binario Vivo. Il lavoro prende il titolo da un proverbio diffuso nel Sud Italia, “A mala nuttata è a figlia femmina”, che sintetizza un modello culturale in cui la nascita di una figlia viene letta come possibile fonte di preoccupazione o vulnerabilità per la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La figlia femmina" di Annick Emdin in scena al Teatro Era