la fifa di infantino inventa il premio per la pace per consolare trump dopo il nobel sfumato

La Fifa ha annunciato l’istituzione di un premio per la pace, che prevede di assegnare in occasione dei sorteggi per la Coppa del Mondo 2026 (5 dicembre a Washington). A renderlo noto è il Guardian, che oltre a riportare la notizia ha già individuato anche il possibile – o meglio, probabilissimo – vincitore del riconoscimento. Manco a dirlo, ci riferiamo al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sarebbe una (magra) consolazione per lui, dopo lo sfumare del Premio Nobel Per la Pace qualche settimana fa. La Fifa di Infantino istituisce un “Premio per la Pace”, verrà assegnato a Trump?. Il premio è denominato Premio Fifa per la Pace e verrà assegnato “a nome dei tifosi di tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

