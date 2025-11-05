La Fifa di Infantino inventa il Premio per la Pace per consolare Trump dopo il Nobel sfumato
La Fifa ha annunciato l’istituzione di un premio per la pace, che prevede di assegnare in occasione dei sorteggi per la Coppa del Mondo 2026 (5 dicembre a Washington). A renderlo noto è il Guardian, che oltre a riportare la notizia ha già individuato anche il possibile – o meglio, probabilissimo – vincitore del riconoscimento. Manco a dirlo, ci riferiamo al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sarebbe una (magra) consolazione per lui, dopo lo sfumare del Premio Nobel Per la Pace qualche settimana fa. La Fifa di Infantino istituisce un “Premio per la Pace”, verrà assegnato a Trump?. Il premio è denominato Premio Fifa per la Pace e verrà assegnato “a nome dei tifosi di tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Grand Stade de Tanger: il più grande stadio del Marocco, con 75.000 posti a sedere, completamente ristrutturato in vista della Coppa d’Africa 2025 e dei Mondiali FIFA 2030. Lo scorso 15 settembre, una delegazione FIFA guidata da Gianni Infantino ha visitat - facebook.com Vai su Facebook
GAZA. La presenza a Sharm El Sheikh del presidente della FIFA non è legata alla ricostruzione degli stadi, ma a molteplici interessi. Infantino negli ultimi anni ha impedito l’esclusione del calcio israeliano dalle competizioni internazionali - X Vai su X
L’ultima follia di Infantino: istituito un “premio Fifa per la pace” che pare fatto su misura per Donald Trump - Il presidente Fifa si inventa un nuovo "premio per la pace", guarda a caso dopo l'esclusione di Trump dal Nobel ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Un miliardo dal Mondiale per Club, Infantino: "Contributo anche per chi non partecipa" - Al valore sportivo che può avere una vittoria in un Mondiale per Club, si aggiunge l'allettante premio in denaro: è di ieri la notizia diramata dalla FIFA che alla manifestazione al via il prossimo 14 ... Secondo tuttomercatoweb.com
L’ultima follia di Infantino: mondiali 2030 a 64 squadre! Così il torneo più importante diventerà un suk, in nome del profitto - "Dispiace che qualche giudice preferisca remare contro il progresso del nostro Paese, mentre la Lega ha lavorato senza sosta per rilanciare il Sud, la Sicilia e la Calabria ... ilfattoquotidiano.it scrive