La Fiera del Bollito a Isola della Scala diventa Taste of Earth | Offerta contemporanea e più ampia per un pubblico dinamico

Dal 7 al 23 novembre 2025, il Palariso di Isola della Scala accoglierà la prima edizione di Taste of Earth, evoluzione della storica Fiera del Bollito e dei Sapori d’Autunno. Dopo quattro anni di ideazione, l’evento prende finalmente forma in un progetto maturo e ambizioso, capace di unire. 🔗 Leggi su Veronasera.it

