La Fiera d' Autunno tra vintage e oggettistica per fare beneficenza

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre torna a Milano, presso l'Oratorio di San Vittore, la Fiera d'Autunno, edizione pre-natalizia del tradizionale mercatino di oggetti d'epoca.Il mercatinoIn particolare, i visitatori potranno trovare casalinghi, piccolo antiquariato, argenteria, bigiotteria, borse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

FIERA D’AUTUNNO E BIOLIFE IN ARRIVO: DALLE MARIONETTE AI BUS ELETTRICI #Bolzano si prepara ad accogliere uno dei momenti fieristici più interessanti. Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, #Fiera Bolzano ospita la Fiera d’Autunno e #Biolife 202 - facebook.com Vai su Facebook

Torna la Fiera d’Autunno - Edizione prenatalizia del tradizionale mercatino a sostegno delle missioni della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo ... Segnala vita.it

Fiera d'Autunno, mercatino pre-natalizio solidale - natalizia del tradizionale mercatino che, due volte all'anno, offre interessanti opportunità per chi ... Scrive mentelocale.it

Fiera d’Autunno golosa | La più affascinante è in Sicilia dall’ 8 al16 novembre: vino, arancine e panelle deliziose - La Fiera d’Autunno 2025 di Vittoria torna dall’8 al 16 novembre negli spazi della Nuova Emaia: un’edizione tutta dedicata ai sapori e alle eccellenze siciliane. Da bagheriainfo.it