Massimo Popolizio, Luca Barbareschi, Filippo Timi, Michele Riondino, Antonio Rezza, Gianluca Guidi, Melania Giglio: sono alcuni dei protagonisti della nuova stagione al Teatro Petrarca. Dal 20 novembre al 10 aprile ad Arezzo arrivano otto titoli e 16 appuntamenti tra prosa e danza. Il cartellone tra classici e grandi nomi, nasce dalla sinergia tra Comune, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo. Ad arricchire la programmazione la Stagione Off al Teatro Pietro Aretino: una selezione dal panorama delle produzioni indipendenti a cura di Officine della Cultura. Il rinnovo abbonamenti partirà dal 29 settembre, spazio ai nuovi abbonati dal 6 al 9 ottobre, mentre gli ingressi ai singoli spettacoli saranno disponibili dal 22 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La febbre dei grandi classici. Popolizio ripropone Pinter. Timi dal cinema ad Amleto