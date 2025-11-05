Ravenna, 5 novembre 2025 – Un duro sfogo affidato ai social: “A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”. Il commento su Facebook di Sabrina Pausini. A scrivere, in un commento su Facebook, è Sabrina Pausini, figlia del 78enne Ettore che è morto domenica a Bologna dopo essere stato travolto da un’auto pirata mentre era in bicicletta. Il riferimento è alla parentela con Laura Pausini: la vittima era infatti lo zio della cantante. Il messaggio sul padre: “Una persona colta, buona e generosa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La faida tra cugine in casa Pausini, cosa sappiamo