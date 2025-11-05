La differenziata sfiora quota 60% in provincia di Caserta
Sale la raccolta differenziata in Campania: nel 2024 si attesta al 58,05%, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente, anche se Napoli resta ancora il fanalino di coda della regione. Emerge dai dati dell'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti secondo il quale sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
