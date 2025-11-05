La differenza tra giornalista e influencer Fabrizio Gatti incontra gli studenti
In occasione degli appuntamenti ideati nel contesto di Arezzo Immagina, rassegna ideata da Arezzo Notizie in occasione dei suoi 25 anni di attività, alle 11.30 di mercoledì 26 novembre presso il liceo coreutico-artistico-scientifico internazionale “Piero della Francesca” di Arezzo, “Lavorare con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
