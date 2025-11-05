La destra cambia la Carta ma chiede pure il referendum

Cms.ilmanifesto.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora il referendum c’è davvero. Non che ci fossero dubbi, la campagna referendaria già impazza. Però formalmente la certezza è arrivata solo ieri, quando tre deputati della maggioranza, Sara Kelany . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la destra cambia la carta ma chiede pure il referendum

© Cms.ilmanifesto.it - La destra cambia la Carta ma chiede pure il referendum

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Destra Cambia Carta Chiede