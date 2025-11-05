La destra cambia la Carta ma chiede pure il referendum
Ora il referendum c’è davvero. Non che ci fossero dubbi, la campagna referendaria già impazza. Però formalmente la certezza è arrivata solo ieri, quando tre deputati della maggioranza, Sara Kelany . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mister Runjaic cambia poco contro il Lecce. L'unico dubbio del tecnico tedesco è la mezzala di destra con Sandi Lovric che è in vantaggio rispetto ai compagni di reparto. La probabile formazione dell'Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Lecce - facebook.com Vai su Facebook