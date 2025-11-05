Milano - Anna Laura Valsecchi sta meglio: martedì sera i medici del Niguarda l’hanno estubata e hanno iniziato il percorso di risveglio dal coma farmacologico. La ripresa si preannuncia lunga, ma il peggio sembra alle spalle per la manager Finlombarda di 43 anni accoltellata lunedì mattina in piazza Gae Aulenti. La confessione di Vincenzo Lanni: “L’ho fatto”. L’arma è un coltello con una lama di 40 cm. A colpirla alle spalle, lasciandole un coltello da cucina di 40 centimetri conficcato nel fianco sinistro, è stato il 59enne Vincenzo Lanni, che ha ammesso tutto durante l’interrogatorio notturno del pm Maria Cristina Ria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La deriva di Lanni, 4 giorni da "uomo libero" prima di colpire: l'hotel Mondial, il passo nervoso sul ponte di Gioia e una donna salva senza saperlo