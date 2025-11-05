La denuncia M5s | 10 richieste di trivellazione l' Abruzzo è di nuovo sotto attacco Marsilio tuteli il territorio

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe di nuovosotto attacco” l’Abruzzo per quanto riguarda le possibili trivellazioni. A denunciarlo sono il capogruppo e la consigliera M5s Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini che puntano il dito verso il centrodestra a causa del quale “l’energia rischia di tornare a essere un affare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il M5s denuncia Fugatti per l'orso abbattuto - Il Movimento 5 Stelle ha denunciato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, per l’abbattimento dell’orso M91. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Denuncia M5s 10 Richieste