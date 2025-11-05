La denuncia M5s | 10 richieste di trivellazione l' Abruzzo è di nuovo sotto attacco Marsilio tuteli il territorio
Sarebbe di nuovo “sotto attacco” l’Abruzzo per quanto riguarda le possibili trivellazioni. A denunciarlo sono il capogruppo e la consigliera M5s Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini che puntano il dito verso il centrodestra a causa del quale “l’energia rischia di tornare a essere un affare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
