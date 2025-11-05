La democrazia fa bene chi non va a votare muore prima | ecco lo studio dell' Università di Helsinki

Partecipare alle elezioni può letteralmente allungare la vita. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Helsinki, pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health (BMJ Group), che ha analizzato la relazione tra comportamento elettorale e rischio di morte in oltre tre milioni di cittadini finlandesi seguiti per 21 anni. I risultati mostrano che chi non vota muore prima: l’astensione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La democrazia fa bene, chi non va a votare muore prima: ecco lo studio dell'Università di Helsinki

