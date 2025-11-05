La Dea fortuna bacia Parma | vinti due milioni con un Gratta e vinci in via XXII Luglio
Ha comprato un Gratta e Vinci e si è intascato la bellezza di due milioni di euro. Il biglietto è stato acquistato da un parmigiano nella tabaccheria di via XXII luglio. Si tratta di una somma destinata a cambiare la vita del fortunato vincitore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
LA DEA DELLA FORTUNA BACIA IL FETO DELLA DONNA INCINTA By Antonio D'Alessandro Tec Caffe'&olio 120x100cm - facebook.com Vai su Facebook
Gratta e vince 5 milioni di euro, la fortuna bacia ancora la provincia di Pisa dlvr.it/TP0481 ? #GrattaEVince - X Vai su X
Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana - Pieve Fosciana (Lucca), 14 giugno 2025 – “Venite in Lucchesia, vi attende tanta cultura, arte, natura incontaminata e... Come scrive lanazione.it
Gratta e Vinci, la dea bendata bacia un cliente di una ricevitoria a Trento: vinti 500mila euro - La fortuna bacia il Nordest: un residente di Trento vince mezzo milione con un biglietto del Nuovo 100X nel gioco del Gratta e Vinci. Segnala ilgazzettino.it