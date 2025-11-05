La dea del vento e una notte nella Bassa
Negri Un posto pulito, ma poco illuminato. Nella più profonda Bassa lombarda, dove diradano i capannoni e il cane della prateria ulula libero alle lontananze, pernottai molto tempo fa. L'albergo doveva essere, nei bei giorni andati, la consolazione dei viaggiatori di commercio. Mi piaceva tutto quello che c'era dentro e tutto quello che stava fuori e attorno. Era una notte di quelle spesse e grillo-silenti, come dopo una sagra di paese, ma di cent'anni fa. Seduto sul letto della camera numero 8 ero quasi felice. Ma poi ebbi un sordo diverbio con un pomello della doccia di uso non intuitivo: ne scoprii il funzionamento, dopo vari tentativi, tirando il suddetto verso di me: una stilettata d'acqua gelida mi colpì con violenza e sotto tale piovoso rigore rimasi io finché non trovai il modo di ottenere un fiotto d'acqua meno glaciale.
Lunedì Buon Giorno! Nel Vento forte, Buon Giorno! Rifugio Selleries al suo posto. Il Cielo è sereno. Il Vento spinge con forza. La temperatura minima della notte è stata di -1°. Ieri ha piovuto al mattino nella Nebbia, dalle 11.00 ha iniziato a Nevicare. Fin verso l - facebook.com Vai su Facebook
