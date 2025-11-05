La dea bendata bacia il salernitano | vinti 10mila euro con il 10eLotto

Una vincita da 10mila euro è stata realizzata a Baronissi nel concorso del 10eLotto di martedì 4 novembre. Secondo quanto riporta l'agenzia specializzata Agipronews, un giocatore ha centrato un "8". La giocata vincente è stata convalidata in un punto vendita situato in via Salvatore Allende. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

