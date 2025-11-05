La Croce Rossa riceve da Hamas la bara con il corpo di un ostaggio | Israele i coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

Gli Stati Uniti premono su Tel Aviv per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas e propongono una forza internazionale nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

croce rossa riceve hamasGaza, Croce Rossa riceve da Hamas bara col corpo di un ostaggio | Israele, i coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme - Centinaia di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al- msn.com scrive

Idf riceve i resti di un altro ostaggio - "Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, la bara di un ostaggio caduto, consegnata a una forza dell'Idf e dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza", si legge in una nota dell'ufficio del ... Riporta rainews.it

croce rossa riceve hamasMedia, ricerche della Croce Rossa-Hamas per trovare i corpi degli ostaggi anche in zona Idf - Fonti di Hamas hanno riferito ad Al Arabiya che tre corpi di vittime israeliane sono stati trovati a est di Khan Yunis. Si legge su ansa.it

