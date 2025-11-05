"> NAPOLI – Il secondo scudetto consecutivo non è più soltanto un sogno, ma un obbligo morale per il Napoli capolista della Serie A. Lo scrive Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, analizzando una fase delicata della stagione, segnata da pareggi amari e da un cammino europeo diventato improvvisamente tortuoso. Il punto con l’Eintracht in Champions League, definito «dannoso e mesto» da Corbo, fotografa una serata intrisa di rimpianti e delusioni. Come sottolinea Antonio Corbo in la Repubblica Napoli, gli infortuni hanno pesantemente condizionato il rendimento della squadra di Conte, costringendola a un gioco lento e poco incisivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La crisi presenta il conto anche alla società e ora rischia una frenata il piano finanziario