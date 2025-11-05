Pierpaolo Bombardieri l’ha definita in diverse occasioni la crisi del settimo anno, ma forse quello che sta accadendo tra la Uil e la Cgil è piuttosto la crisi di identità di una coppia che sempre più fatica a riconoscersi come tale. Lo strappo più evidente è quello sul contratto degli enti locali: fermo da un anno e mezzo in virtù dell’alleanza sul fronte del No tra Cgil e Uil, si è improvvisamente sbloccato per il passaggio della Uil al fronte del Sì, firmando il contratto e lasciando la Cgil isolata. “Abbiamo apprezzato lo sforzo del governo”, hanno riferito i dirigenti della Uil, mentre i colleghi della Cgil definivano le proposte del ministro Zangrillo totalmente “irricevibili”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La crisi d'identità della coppia Uil-Cigl