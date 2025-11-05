la crescita del turismo sportivo

Turismo sportivo in crescita a Poppi. Nel 2025 le varie manifestazioni hanno portato in paese 2500 atleti che con gli accompagnatori sono arrivati ad oltre 5mila. "Il 2025 sarà ricordato come un anno straordinario per lo sport nel Comune di Poppi – dice l’assessore Maurizio Maggi – Grazie all’impegno e alla passione delle associazioni sportive del territorio, il calendario degli eventi ha registrato un susseguirsi di appuntamenti di altissimo livello, capaci di coniugare competizione, partecipazione e promozione turistica". L’ Atletica Casentino ha portato nel cuore della vallata il Campionato Italiano di Corsa Campestre Aics, evento che ha richiamato centinaia di atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

