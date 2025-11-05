La Costituzione americana ferma eventuali sogni presidenziali di Zohran Mamdani | ecco perché non potrà mai correre per la Casa Bianca

L’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto tra i democratici che vedono in lui una figura emergente capace di dare nuova linfa al partito. Giovane, carismatico e progressista, Mamdani rappresenta per molti l’immagine di un’America più inclusiva e multiculturale. Tuttavia, chi sogna di vederlo un giorno alla Casa Bianca dovrà fare i conti con un ostacolo insormontabile: la Costituzione degli Stati Uniti. Secondo l’articolo 2 della carta costituzionale, solo un «natural born citizen», cioè un cittadino nato negli Usa, può ricoprire la carica di presidente o vicepresidente. 🔗 Leggi su Open.online

