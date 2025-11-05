La Corte Suprema mette in dubbio i poteri d’emergenza di Trump sui dazi | in bilico la politica commerciale della Casa Bianca

Un fronte inedito si è aperto davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti: una maggioranza di giudici, inclusi alcuni di nomina conservatrice, ha espresso scetticismo sull’uso dei poteri d’emergenza da parte del presidente Donald Trump per imporre dazi sulle importazioni provenienti da quasi tutti i partner commerciali di Washington. Come riporta il New York Times, si tratta di una decisione che potrebbe avere conseguenze economiche e politiche enormi per le imprese americane, i consumatori e la strategia commerciale dell’amministrazione. I chiarimenti sulla logica dei dazi. Durante l’udienza di oggi, mercoledì 5 novembre, i giudici Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch — entrambi nominati da Trump — si sono uniti ai colleghi liberal nel mettere in dubbio la legittimità della misura, considerata un pilastro del secondo mandato del presidente. 🔗 Leggi su Open.online