La Corte di Appello di Geneva dichiara sentenza di procedimento penale contro Alarcon Deri Rodrigo Oscar

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 LA CORTE DI APPELLO DI GENOVASeconda Sezione PenaleComposta dagli Ill.mi Signori:Dott. Marco PANICUCCI                     Presidente rel.Dott. Nicoletta BOLELLI                      ConsigliereDott. Alice SERRA                                  Consigliere SENTENZA Nel procedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

corte appello geneva dichiaraLa Corte di Appello di Geneva dichiara sentenza di procedimento penale contro Alarcon Deri Rodrigo Oscar - *La pronuncia di primo grado va confermata nel resto. Si legge su genovatoday.it

Franca Leverotti assolta: la Corte d’appello di Genova conferma la sentenza - Ci sono voluti 8 anni ma la recente sentenza della Corte d’appello di Genova dovrebbe mettere la parola ‘fine’ al lungo processo contro l’ambientalista Franca Leverotti. lanazione.it scrive

Mostro di Firenze, Corte di Appello di Genova : "Revisione inammissibile" - I giudici della corte d'appello di Genova hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo di Mario Vanni, accusato di quattro delitti del mostro di Firenze. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Appello Geneva Dichiara