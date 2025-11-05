La Corsa di Halloween al Parco Giardino Sigurtà

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di sport, divertimento e natura attende i runner e gli amanti della camminata al Parco Giardino Sigurtà, in occasione della quarta edizione della “Corsa di Halloween” in programma domenica 9 novembre 2025, che sarà anche l’ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it

