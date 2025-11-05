La Corsa di Halloween al Parco Giardino Sigurtà
Una giornata di sport, divertimento e natura attende i runner e gli amanti della camminata al Parco Giardino Sigurtà, in occasione della quarta edizione della “Corsa di Halloween” in programma domenica 9 novembre 2025, che sarà anche l’ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Ultimi 100 pacchi gara disponibili! Domenica 9 novembre torna la Corsa di Halloween al Parco Giardino Sigurtà! Dopo l’esaurimento dei pacchi gara, sarà comunque possibile correre e iscriversi, ma senza pacco gara. In questo video, il titolare Giuseppe - facebook.com Vai su Facebook
Gli Eventi di Parco Sigurtà del 2 Novembre spostati al 9 Novembre - A causa delle previsioni meteo avverse, il Parco Giardino Sigurtà ha deciso di posticipare di una settimana i previsti Eventi di Halloween del 2 Novembre ... Segnala parksmania.it
Halloween al Parco Giardino Sigurtà - Domenica 2 novembre, per l’ottava edizione, ingresso free per bambini e i ragazzi fino ai 14 anni abbigliati a tema Halloween ... parksmania.it scrive