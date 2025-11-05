La COP30 è in arrivo | ricominciamo dai progressi che abbiamo già fatto
Le catastrofi, come l’uragano Melissa che ha da poco colpito la Giamaica, sono sempre più intense e frequenti. Negare però il lavoro politico gigantesco che è stato fatto negli anni per arrivare ad abbassare la proiezione dell’aumento delle temperature è pericoloso quanto il disfattismo: l’unico modo per onorarlo è proseguirlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
