La COP30 è in arrivo | ricominciamo dai progressi che abbiamo già fatto

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le catastrofi, come l’uragano Melissa che ha da poco colpito la Giamaica, sono sempre più intense e frequenti. Negare però il lavoro politico gigantesco che è stato fatto negli anni per arrivare ad abbassare la proiezione dell’aumento delle temperature è pericoloso quanto il disfattismo: l’unico modo per onorarlo è proseguirlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la cop30 232 in arrivo ricominciamo dai progressi che abbiamo gi224 fatto

© Vanityfair.it - La COP30 è in arrivo: ricominciamo dai progressi che abbiamo già fatto

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cop30 232 Arrivo Ricominciamo