La città in dialogo Una serata a teatro per disegnare l' Arezzo del Futuro

Alle 21 all'interno del teatro Petrarca di via Guido Monaco, in scena “La città in dialogo”, l'evento conclusivo di “Arezzo Immagina”, rassegna ideata dalla redazione di Arezzo Notizie in occasione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di attività.Riserva un posto per la serataDurante la serata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altre letture consigliate

CON LA FIRMA DEL MANIFESTO DI GORIZIA CITTÀ DELLA PACE NASCE IL LABORATORIO INTERRELIGIOSO PER IL DIALOGO “Trasformare la memoria del confine in seme di futuro”: questo l’obiettivo del “Manifesto di Gorizia Città della Pace” sottoscritto - facebook.com Vai su Facebook

Save the date: tutte a teatro per la serata finale del progetto Libere e Uguali - Per una nuova idea di parità in cui abbiamo analizzato e ... Lo riporta donnamoderna.com