La città in dialogo Una serata a teatro per disegnare l' Arezzo del Futuro

Arezzonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 all'interno del teatro Petrarca di via Guido Monaco, in scena “La città in dialogo”, l'evento conclusivo di “Arezzo Immagina”, rassegna ideata dalla redazione di Arezzo Notizie in occasione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di attività.Riserva un posto per la serataDurante la serata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

