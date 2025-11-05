La Città di Rimini premiata a Ecomondo un riconoscimento per la salvaguardia del mare

Un riconoscimento per la salvaguardia del mare. E’ quello che ha ricevuto martedì (4 novembre) il Comune di Rimini a Ecomondo, nell’ambito della Eu Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”, il progetto BlueMissionMed in collaborazione con la Commissione europea.L’iniziativa, rivolta a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

