La Città di Rimini premiata a Ecomondo un riconoscimento per la salvaguardia del mare

Riminitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento per la salvaguardia del mare. E’ quello che ha ricevuto martedì (4 novembre) il Comune di Rimini a Ecomondo, nell’ambito della Eu Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”, il progetto BlueMissionMed in collaborazione con la Commissione europea.L’iniziativa, rivolta a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

