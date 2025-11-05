La città di Bari premiata per lo sviluppo sostenibile | Il progetto Costa Sud porta rigenerazione urbana

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari è tra le dieci città italiane premiate nel settore ‘ripristino della Natura’: questo pomeriggio il sindaco e l’assessora hanno ritirato il riconoscimento assegnato dalla Commissione per il ‘Premio sviluppo sostenibile 2025 ’. L'iniziativa è stata promossa da Fondazione per lo Sviluppo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

