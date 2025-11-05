La città di Bari premiata per lo sviluppo sostenibile | Il progetto Costa Sud porta rigenerazione urbana

Bari è tra le dieci città italiane premiate nel settore ‘ripristino della Natura’: questo pomeriggio il sindaco e l’assessora hanno ritirato il riconoscimento assegnato dalla Commissione per il ‘Premio sviluppo sostenibile 2025 ’. L'iniziativa è stata promossa da Fondazione per lo Sviluppo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari premiata a Ecomondo per il progetto parco Costa Sud - Bari è fra le dieci città italiane che, a parimerito, hanno vinto il premio Sviluppo sostenibile 2025, promosso da Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Italian exhibition group- Scrive ansa.it