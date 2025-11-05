La Cina estende lo stop a tariffe del 24% sui beni dagli Usa
La Cina continuerà a sospendere per un anno i dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni dagli Stati Uniti, mantenendo però l’aliquota del 10%. Lo ha annunciato la Commissione tariffaria doganale del Consiglio di Stato cinese, come riporta l’agenzia Xinhua. La Cina apporterà l’adeguamento a partire dalle 13.01 (le 6.01 in Italia) del 10 novembre 2025. Secondo la commissione, l’iniziativa mira a mettere in pratica i risultati e il consenso raggiunti nei colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti dopo l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. “La sospensione continua di alcune tariffe aggiuntive tra Cina e Stati Uniti contribuirà a promuovere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali”, ha aggiunto la commissione, “porterà benefici alle popolazioni di entrambi i Paesi e contribuirà alla prosperità globale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Grande Muraglia Cinese, Muraglia Imperiale (Cina) Ogni paese ha il suo simbolo; in Cina , questo monumento attraversa quasi tutto il paese. La Grande Muraglia non è un muro qualsiasi, ma un imponente labirinto di fortificazioni che si estende per 8.850 km - facebook.com Vai su Facebook
La Cina estende lo stop a tariffe del 24% sui beni dagli Usa - La Cina continuerà a sospendere per un anno i dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni dagli Stati Uniti, mantenendo però l'aliquota del 10%. Segnala lapresse.it
Dazi: Cina estende lo stop a tariffe del 24% su importazioni da Usa - La Cina continuerà a sospendere per un anno i dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni dagli Stati Uniti, mantenendo però ... Da msn.com
La Cina estende lo stop ai dazi aggiuntivi del 24% sui beni Usa - La Cina ha esteso per un anno la sospensione dei dazi aggiuntivi del 24% sulle importazioni di beni americani, mantenendo in vigore l'aliquota generale del 10%, a partire da ... Riporta msn.com