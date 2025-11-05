La Capitanata guida la Puglia degli alberi monumentali | dieci nuovi esemplari in provincia di Foggia
Alberi monumentali: la Capitanata si conferma ancora una volta la provincia pugliese con il maggior numero di presenze. È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l’Elenco aggiornato degli Alberi Monumentali d’Italia, che con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'AQUILA - Si tratta di una camminata (APPUNTAMENTO IL 2 NOVEMBRE PIAZZA DUOMO ORE 10.30), capitanata dalla guida Carla Ciccozzi per scoprire gli scorci più belli dell'Aquila indossando la t-shirt appositamente creata per l'occasione e che potrà es - facebook.com Vai su Facebook