La caduta del Darfur riaccende l’emergenza umanitaria in Sudan

5 nov 2025

Dopo 18 mesi d’assedio, i paramilitari di Hemeti hanno conquistato al Fasher, ultima roccaforte governativa del Darfur. Migliaia i civili uccisi e stupri di massa. L’Onu parla della peggior catastrofe umanitaria del pianeta. 🔗 Leggi su Laverita.info

