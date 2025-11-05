la blusa con fiocco un dettaglio molto chic amato da principesse e regine

C ’è un dettaglio che, più di altri, si impone nel guardaroba Royal da decenni. Conosciuta nel gergo sartoriale come pussy-bow blouse, la camicia con fiocco – una blusa aggraziata dalla silhouette morbida, spesso in seta o chiffon – rappresenta un equilibrio affascinante tra potere e sensualità. Simbolo dell’eleganza borghese fin dal XIX secolo, è entrata nel guardaroba delle donne di palazzo negli anni ’60 e da allora non ne è più uscita. Perché? Rania di Giordania riscopre il rosa antico per gli auguri di Natale alle suore X Leggi anche › Kate Middleton, signora in rosso per il Commonwealth Day 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

