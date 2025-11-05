Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte ieri in Champions, al Maradona. Gli azzurri sono riusciti a strappare un punto alla squadra tedesca, che aveva subito 31 gol nelle ultime 14 partite ufficiali finora. Tra Napoli e Eintracht Francoforte finisce 0-0. I tedeschi della Bild scrivono: “Il Francoforte riesce ad agguantare lo 0-0 a Napoli, mostrando una crescita nelle prestazioni in Champions League dopo il 5-1 subito contro il Liverpool. Allo stadio Maradona, i tedeschi devono fare a meno dei propri tifosi; ma anche senza il loro supporto, in campo riescono a tenere gli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Bild quasi ci sfotte (giustamente), definisce il Napoli giochista: “75% di possesso palla e zero a zero”